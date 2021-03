Coppa d'Africa: Nigeria qualificata per fase finale

Ci sarà anche la Nigeria alla fase finale della Coppa d'Africa, che si disputerà l'anno prossimo in Camerun. La matematica qualificazione è arrivata prima della vittoria conquistata oggi sul Benin per 1-0 (gol di Onuachu, al 48' della ripresa), in virtù del pareggio (0-0) fra il Lesotho e la Sierra Leone. Nella Nigeria ha giocato Osimhen, centravanti del Napoli, che ha colpito anche un palo.