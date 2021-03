Mondiali 2022: Mancini 'con l'Irlanda la piu' delicata'

"La partita di domani è la più delicata: è la prima del girone di qualificazione, non ci vediamo da tanti mesi e l'Irlanda del Nord è l'avversario piu' insidioso". Cosi' Roberto Mancini, ct azzurro, inquadra nell'esclusiva a RaiSport la partita di domani a Parma, esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. "Vincerne 10 come l'anno scorso? Tra qualificazioni ed Europei, credo che dobbiamo vincerne di piu'...", ha aggiunto Mancini. Il ct ha poi negato che Kean abbia lasciato il ritiro per motivi disciplinari. "Era solo molto affaticato, credo siano i postumi del Covid: di intesa col Psg abbiamo scelto di evitare ogni rischio".