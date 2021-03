Buone notizie per la Roma: Nicoló Zaniolo ha già avuto l'ok per procedere all'ultima fase del recupero senza dover volare domani in Austria dal professor Fink per il controllo al ginocchio operato. Obiettivo essere in campo il 10 aprile con la primavera contro la Fiorentina. A seguire arriverà la convocazione con la prima squadra.