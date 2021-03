Giudice Serie A: un turno a Ibanez e Villar

Sono in tutto sette i giocatori squalificati in Serie A dopo la 28/a giornata del campionato di Serie A. A saltare il prossimo turno saranno Pawel Marek Dawidowicz Pawel (Verona), Roger Ibanez e Gonzalo Villar, entrambi della Roma, Kalidou Koulibaly del Napoli, Rodrigo Palacio (Bologna), Jacopo Petriccione (Crotone) e Giuseppe Pezzella (Parma).

Il giudice sportivo ha poi inflitto una ammenda di 10.000 euro al calciatore dell'Udinese Arslan Tolgay Ali che "partecipando a uno scontro tra calciatori che si dirigevano verso il proprio spogliatoio colpiva al volto un addetto alla sicurezza del Milan che si stava adoperando per calmare gli animi provocandogli una leggera ferita al labbro".