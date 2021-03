Azzurri: primo allenamento con Locatelli regista

Primo allenamento e subito prime prove tattiche per gli azzurri in ritiro a Coverciano per preparare i primi tre impegni validi per le qualificazioni al Mondiale 2022: giovedì a Parma contro l'Irlanda del Nord, domenica a Sofia con la Bulgaria e mercoledì 31 marzo a Vilnius con la Lituania.

Mancini sembra intenzionato a confermare il modulo 4-3-3: in assenza di Jorginho, il ct ha provato Locatelli nel ruolo di regista alternando al suo fianco Mandragora e Soriano a destra e Pessina e Verratti a sinistra. In attacco si sono avvicendati Belotti e Immobile.