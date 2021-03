FA Cup: 2-0 all'Everton,Manchester City in semifinale

Serata dedicata alla FA Cup in Inghilterra, con le prime due partite dei quarti. Il Manchester City, benché rinnovato per 6/11 rispetto a quello che ha raggiunto i quarti di Champions, ha guadagnato l'accesso in semifinale a spese dell'Everton, battuto 2-0 al Goodison Park. Le reti nel finale: Gundogan all'84 e De Bruyne al 90'. Nell'altro incontro Bournemouth-Southampton 0-3 (a segno Djenepo e doppietta di Redmond). Oggi, domenica, in campo Chelsea-Sheffield United e Leicester-Manchester United.