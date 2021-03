Il Real Madrid ha battuto 3-1 in trasferta il Celta Vigo nella 28/a giornata della Liga ed ha rosicchiato tre punti al leader della classifica, l'Atletico Madrid (63 contro 60), che riceve l'Alaves. La formazione allenata da Zinédine Zidane si è portata in vantaggio grazie a una doppietta dell'inarrestabile Karim Benzema (in gol al 20' e 30'). Al 40' Santi Mina ha ridotto il distacco con un colpo di testa, ma Asensio al 94' ha siglato il 3-1, su assist dello scatenato attaccante francese.