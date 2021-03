Azzurri, prima chiamata per Toloi e Ricci

Prima chiamata azzurra per Toloi e Matteo Ricci. Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha diramato una lista di 38 giocatori per le prime tre partite di qualificazione ai Mondiali 2022, contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, e le novita' sono il difensore dell'Atalanta e il centrocampista dello Spezia. Per Ricci, come per i tre interisti inseriti nel gruppo (Bastoni, Barella e Sensi) la presenza in nazionale è pero' subordinato alle disposizioni delle autorita' sanitarie per l'emergenza Covid.

Questa la lista dei 38 convocati.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia), Stefano Sensi (Inter), Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain).