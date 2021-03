Champions: in otto per il titolo, Guardiola insegue la Coppa

Sono partite in 79, qualificazioni comprese, a caccia della Champions League e ora solo otto squadre si contenderanno il titolo di Campione d'Europa. Tutti i maggiori tornei continentali hanno almeno una rappresentante nei quarti di finale: tutti tranne uno, l'Italia. Inter, ai gironi, Juventus, Lazio e Atalanta agli ottavi certificano il declino della nostra Serie A a livello europeo dove non celebriamo un trofeo da ben 11 anni. Tra le magnifiche otto è il Manchester City la grande favorita per alzare ad Istanbul la Champions League. Pep Guardiola, che non vince la competizione da 10 stagioni, sa che tra lui e il primo trionfo europeo dei Citizens ci sono i campioni in carica del Bayern Monaco. I tedeschi, che hanno eliminato la Lazio negli ottavi di finale, puntano al bis e, ora che hanno recuperato quasi tutti i titolari, sanno che l'impresaè possibile. Terzo incomodo, dopo la finale persa lo scorso anno, è il PSG di Mbappè e Neymar. I parigini, che potrebbero recuperare il fenomeno brasiliano in questa settimana, chiudono il podio dei favoriti.