Zidane, voci su ritorno Ronaldo al Real? può darsi...'

I giornali sportivi di Madrid, 'As' e 'Marca' insistono: Cristiano Ronaldo potrebbe tornare al Real, e ci sarebbe un discorso in piedi tra la dirigenza delle 'merengues' e l'agente di CR7, Jorge Mendes. Così, intervistato da Sky Sport a margine della conferenza stampa a Madrid, il tecnico dei bianchi Zinedine Zidane risponde così a una domanda sul possibile ritorno del fuoriclasse portoghese: "Può darsi, può darsi. Sappiamo che tipo di persona è Cristiano, e soprattutto ciò che ha fatto qui a Madrid. Però adesso è un giocatore della Juventus, e dobbiamo avere rispetto per lui e per la Juve". Ma Zidane sarebbe contento di tornare ad allenare CR7? "Io ho fatto quello che ho fatto con Cristiano (tre Champions vinte n.d.r.) - la risposta di 'Zizou' - , ora vediamo cosa succederà in futuro. Ho avuto la fortuna di allenarlo, ed è stata una cosa impressionante, ma ora è la Juve a goderselo".