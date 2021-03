La Juve ci crede: "Partita dopo partita fino alla fine"

La vittoria contro il Cagliari risolleva il morale della Juventus. "Partita dopo partita, dando tutto ciò che abbiamo", è la ricetta social del capitano bianconero, Giorgio Chiellini. "Crederci. Fino alla fine", aggiunge Leonardo Bonucci; "guardare avanti. Senza dimenticare chi siamo e cosa possiamo fare. Forza Juve", scrive Gianluigi Buffon. Esulta anche Bernardeschi: "Una vittoria importante e voluta da un gruppo che lotta, si sacrifica e non molla mai". Per tutti arrivano i complimenti di mister Pirlo: "Grande reazione di squadra" scrive su Instagram l'allenatore, che applaude i bianconeri per l'1-3 in Sardegna dopo la cocente eliminazione dalla Champions League contro il Porto.