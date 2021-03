Convocati Spagna, due 'italiani' e prima volta Pedri

E' appena diventato maggiorenne, ma per Pedri, uno dei gioielli del vivaio del Barcellona che sempre più viene paragonato a Iniesta, è già arrivata la prima convocazione nella nazionale maggiore. Oggi infatti il ct della Spagna Luis Enrique ha reso nota la lista dei convocati per i tre impegni di marzo delle qualificazioni mondiali (dal 25 al 31, contro Grecia, Georgia e Kosovo) e tra i giocatori che ha scelto c'è, appunto Pedri, oltre ai due 'italiani' Fabian Ruiz del Napoli e Morata della Juventus.

A chi gli ha fatto notare che ha chiamato un solo calciatore del Real Madrid, il capitano Sergio Ramos, Luis Enrique ha risposto così: "non faccio caso a certe cose, e non devo compiacere nessuno - ha detto il ct -. Non sono andato a contare quanti venivano da un club e quanti da un altro. Ne ho chiamati tre del Barcellona? Ci faccio caso ora che me lo dite voi".

Questi i convocati della Spagna: - portieri: David De Gea (Manchester United/Ing), Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton/Ing) ; - difensori: Pedro Porro (Sporting Lisbon/Por), Sergio Ramos (Real Madrid), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Jose Gaya (Valencia), Eric Garcia (Manchester City/Ing), Jordi Alba (Barcellona), Diego Llorente (Leeds/Ing); - centrocampisti: Fabian Ruiz (Napoli/Ita), Pedri e Sergio Busquets (Barcellona), Rodri (Manchester City/Ing), Koke e Marcos Llorente (Atletico Madrid), Sergio Canales (Real Betis), Thiago Alcantara (Liverpool/Ing); - attaccanti: Dani Olmo (Lipsia/Ger), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Manchester City/Ing), Gerard Moreno (Villarreal), Alvaro Morata (Juventus/Ita), Bryan Gil (Eibar).