Tifosi Cagliari postano foto piede di CR7 su Cragno

Non si spengono le polemiche per il fallo di Ronaldo su Cragno che avrebbe potuto cambiare la storia di Cagliari-Juventus con un rosso a CR7. Per Pirlo l'ultima parola spettava al Var. E il Var ha dato via libera. Semplici non si è voluto pronunciare. Mentre il presidente Giulini sì: "Da regolamento - ha detto a Sky - è intervento da espulsione". I tifosi rossoblù sulla rete? Centinaia di foto postate con il piede di Ronaldo sul viso di Cragno: immagini per loro più eloquenti di ogni chiacchiera. Nel frattempo il portiere rossoblù oggi si sottoporrà ad ulteriori accertamenti sulla ferita al volto.