Barcellona-Huesca 4-1, Messi 2 gol e record presenze

Due gol e un assist: Leo Messi 'festeggia' così il traguardo delle 767 presenze in blaugrana, eguagliando e l'ex compagno di squadra Xavi. E tra una settimana sarà il momento del sorpasso per il primato solitario.

La sfida - valevole per la 27/a giornata de La Liga - con l'Huesca finisce 4-1 per i catalani che si portano a -4 punti dalla capolista Atletico Madrid. E' proprio l'argentino, al 13' del primo tempo ad aprire le marcature con una conclusione dalla distanza. Al 35'il raddoppio è di Griezmann, poi nel recupero della prima frazione, su rigore, l'Huesca pareggia co Mir. Nella ripresa ancora Barcellona a segno con Mingueza all'8. Al 45' il secondo goldi Messi.