Serie A: Genoa e Udinese, un gol e un punto a testa

Finisce in parità la sfida tra Genoa e Udinese al termine di una gara spigolosa ma anche brillante e con emozioni sino alla fine. Rossoblù in vantaggio con l'eterno Pandev al quale risponde nel primo tempo De Paul su rigore. In pieno recupero due palle gol per il Genoa, con Behrami che all'ultimo minuto colpisce l'incrocio dei pali. Alla fine un giusto punto a testa per entrambe. Udinese subito concreta con il Genoa che fatica inizialmente. Sfida molto fisica sin dai primi minuti dove le qualità di De Paul svettano. Ma a dispetto dell'avvio bianconero sono i rossoblù a passare in vantaggio. All'ottavo Strootman va via a sinistra e mette in mezzo, Pandev controlla, si gira e fredda Musso. L'arbitro non convalida però fischiando un fallo di mano dell'attaccante. Richiamato da Massa alla var, Camplone, all'esordio in serie A, va a rivedere e quindi assegna la rete al Genoa. La squadra di Gotti reagisce subito e cinque minuti dopo va in gol con Pereyra ma Llorente aveva iniziato l'azione in posizione irregolare e Camplone annulla. Le due formazioni giocano a viso aperto ma l'Udinese quando deve difendersi schiera tutti gli uomini dietro la linea della palla e per il Genoa diventa difficile superare il muro difensivo. I bianconeri al contempo sanno impensierire i rossoblù grazie alle impostazioni di gioco di De Paul che con Pereyra è uno dei migliori dei suoi. E proprio sul loro asse gli ospiti confezionano l'azione che porta al pareggio. Assist illuminante dell'argentino che libera Pereyra in area, Criscito interviene come può commettendo fallo e Camplone fischia il rigore ammonendo il capitano rossoblù. Dagli undici metri De Paul non sbaglia riportando i suoi in parità. Nel finale di tempo ci prova invece Llorente di testa ma Perin blocca a terra. Al rientro dagli spogliatoi nessun cambio e sfida sempre molto viva. Udinese subito pericolosa con Pereyra che gira bene in area ma Biraschi devia in angolo. Sugli sviluppi De Maio di testa mette alto. Sempre Pereyra protagonista al 20' quando semina il panico nella difesa rossoblù arrivando sino all'area piccola prima che Radovanovic riesca a spazzare in corner. Poco dopo ci prova da fuori Stryger Larsen con Perin attento. Il Genoa manovra molti palloni ma l'Udinese è più concreta e pericolosa, nessuna delle due però riesce a scardinare le difese avversarie e così i due tecnici provano a cambiare. Dentro Scamacca per il Genoa e Nestorovski per l'Udinese. E proprio il macedone bianconero avrebbe il pallone del raddoppio, su assist di Pereyra, ma spara alto. In pieno recupero il Genoa avrebbe due volte il colpo del ko. Prima Zajc va via con uno slalom in area ma mette clamorosamente a lato, poi Behrami a botta sicura colpisce l'incrocio dei pali prima che l'arbitro decreti la fine.