Juventus-Napoli rinviata al 7 aprile

Nuovo rinvio di Juventus-Napoli, la partita di Serie A dello scorso 4 ottobre non giocata per la mancata presentazione della squadra ospite causa Covid e poi al centro di dispute preso la giustizia sportiva. Alla fine era stata ricollocata in calendario per mercoledì 17 marzo, ma ora la lega di serie A fa sapere, con una breve nota, di aver accolto la richiesta di rinvio presentata dalla Juve e che ora, quindi, si giocherà il prossimo 7 aprile, con inizio alle 18.45 (ANSA).