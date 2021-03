Elkann, puntare sui giovani comporta aggiustamenti

"Siamo molto fortunati, come generazione: nove scudetti di fila hanno battuto i cinque di fila che mio nonno mi ricordava. Quanto abbiamo ottenuto in questo decennio è stato straordinario. Abbiamo una squadra che si sta ringiovanendo. Quando si vuole costruire il futuro, come sappiamo bene, si deve puntare sui giovani, e questo comporta degli aggiustamenti". Lo ha detto John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la Juventus, intervistato a Porta a Porta a proposito dell'eliminazione della squadra bianconera dalla Champions League.