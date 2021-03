Diritti tv: al via assemblea Lega A, club tutti presenti

È iniziata in videoconferenza l'assemblea della Lega Serie A, chiamata nuovamente a votare sulle offerte per i diritti tv del campionato nel triennio 2021/24. Sul tavolo della riunione, a cui sono presenti tutte e 20 le società, restano le proposte di Sky e Dazn per trasmettere la Serie A nel prossimo triennio, ma sullo sfondo resta lo stallo dell'operazione con i fondi per la Media Company, dopo il botta e risposta tra i club a colpi di lettere negli ultimi giorni.