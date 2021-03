Calcio: Pedro 'Champions è il posto dove deve stare la Roma'

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "La Champions è il nostro obiettivo principale. Speriamo di riuscirci, perché è il posto in cui la Roma merita di stare il prossimo anno". Pedro ha le idee chiare nell'intervista rilasciata a Diario de Avisos su quali debbano essere gli step da raggiungere in casa giallorossa. Finire tra i primi 4 posti sarà fondamentale, ma prima di pensare al campionato ci sarà lo Shakhtar in Europa League. "E' un rivale di qualità - continua lo spagnolo - e sarà difficile batterli in una partita doppia. Speriamo di poter fare buone prestazioni per arrivare ai quarti di finale". Poi una considerazione sulla nazionale: "Sinceramente vedo molto difficile tornare a essere convocato con la Spagna. Penso che il mio tempo sia passato. Ci sono giocatori giovani che stanno andando molto bene e Luis Enrique sta costruendo un buon gruppo di calciatori per il futuro". Al ritiro, invece, ancora non pensa, ma ammette: "Mi piacerebbe molto giocare per il Barça nel mio ultimo anno di carriera. Anche la possibilità di tornare al Tenerife non mi dispiacerebbe". (ANSA).