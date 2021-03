Scozia: pari Celtic, Rangers campioni dopo 10 anni

I Rangers Glasgow conquistano il titolo della Premiership scozzese, il primo dopo 10 anni, grazie al pareggio del Celtic - 0-0 a a Dundee -, che con sei partite da giocare resta staccato di 20 punti e cede lo scettro dopo nove vittorie di fila. Gli uomini di Steven Gerrard non hanno perso una partita nell'intero campionato, meritandosi un trionfo che corona una lenta risalita dopo il fallimento nel 2012 e la ripresa dai campionati minori.

Già ieri, dopo la vittoria sul St.Mirren a Ibrox Park, i tifosi dei Rangers si erano lasciati andare a scene di giubilo, con migliaia di persone ammassate una vicina all'altra con canti a squarciagola, bandiere e fumogeni per festeggiare. Un comportamento che in tempo di lock down e pandemia ha suscitato anche la reazione del governo, deciso a impedire che "scene simili si ripetano".