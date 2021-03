Serie A: Juventus-Lazio LA DIRETTA

Serie A: Juventus-Lazio 0-0 LA DIRETTA dalle ore 20,45



Cristiano Ronaldo non è al top della forma fisica e, considerando anche che martedì la Juventus gioca il ritorno di Champions League contro il Porto, potrebbe essere escluso dai titolari dell'anticipo contro la Lazio. Andrea Pirlo è orientato a partire con la coppia Morata-Kulusevski. Questa l'ultima scelta di formazione in vista della sfida di questa sera contro la Lazio, gara delicatissima in chiave scudetto.