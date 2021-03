Serie A: la Lega non rinvia Lazio-Torino

Niente rinvio per Lazio-Torino. L'anticipo della 25/a giornata di campionato resta confermato alle 18.30 di oggi martedì 2 marzo nonostante la quarantena disposta dall'Asl ai giocatori granata dopo gli otto casi di variante inglese. Lo si apprende da fonti della Lega di Serie A. La squadra di Nicola non è ancora partita per Roma; se non si presenterà all'Olimpico, sarà 3-0 a tavolino per i biancocelesti, con probabile punto di penalizzazione per il club granata, che potrà poi fare ricorso con buone possibilità di vincerlo come nel precedente di Juventus-Napoli.