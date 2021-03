Milan: lesione adduttore per Ibrahimovic

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Lesione del muscolo lungo adduttore sinistro per Zlatan Ibrahimovic: è questo l'esito del controllo a cui si è sottoposto l'attaccante rossonero. Ibra verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni e dovrebbe quindi saltare sia la partita con l'Udinese che quella col Verona di domenica e gli ottavi di andata di Europa League contro il Manchester United. Per Calhanoglu, anche lui uscito per un problema fisico contro la Roma, gli esami strumentali hanno evidenziato un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Verrà rivalutato secondo evoluzione clinica. Nessun infortunio, invece, per Rebic. (ANSA).