Calcio: Bayern; Mueller e Gnabry tornano ad allenarsi

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 25 FEB - Thomas Mueller si è allenato oggi con il Bayern Monaco per la prima volta da quando è risultato positivo al Covid-19, mentre Serge Gnabry è tornato da un infortunio alla coscia.

Mueller, 31 anni, si è messo in isolamento da quando era risultato positivo appena prima che il Bayern vincesse la finale della Coppa del Mondo per club in Qatar due settimane fa.

Nel frattempo Gnabry, 25 anni, si è allenato con la squadra per la prima volta da quando ha subito uno stiramento al muscolo della coscia nella finale di Coppa del Mondo per club contro i Tigres messicani.

Non è stata data alcuna data per quando Mueller o Gnabry giocheranno di nuovo.

Sabato il Bayern ospiterà il Colonia, con due punti di vantaggio sul Lipsia in testa alla Bundesliga. I campioni d'Europa del Bayern sono ad un passo dai quarti di finale di Champions League dopo la vittoria per 4-1 sulla Lazio negli ottavi di finale di martedì scorsi a Roma. (ANSA).