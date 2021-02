Champions: l'Atalanta spera contro il Real Madrid

"Il Real Madrid è la squadra più titolata al mondo, la società con più introiti e più blasone. Per l'Atalanta incontrarla è un evento. Ma, detto questo, c'è il campo e dobbiamo spostare l'attenzione sulla partita". Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini prova dai microfoni di Sky Sport a inquadrare della partita. "Con Ajax e Liverpool siamo stati capaci di fare imprese a casa loro per qualificarci agli ottavi di finale. La qualificazione si giocherà al ritorno a Madrid, domani è come un primo tempo in cui dobbiamo rimanere in partita - spiega il tecnico nerazzurro -. E' dal sorteggio che aspettiamo questa partita, l'unico vero grande rammarico è l'assenza del pubblico. A questo punto della stagione speravamo di poterlo avere: ci guarderanno dalla tv. Aver tanti giocatori assenti toglie al Real un po' di forza, ma non possiamo permetterci di guardarlo sotto questo aspetto". Gasperini comunque sprizza ottimismo: "Siamo superiori forse in termini di entusiasmo. Noi non siamo abituati a giocare questo tipo di partite, ma in questi anni abbiamo già affrontato momenti decisivi della stagione contro squadre più blasonate di noi".