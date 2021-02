Torino: Nicola "due positivi ma non cerco alibi"

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - "Reagisco in maniera pratica: ne abbiamo altri, sono fiducioso in linea con quello che dice alla squadra. Non cerco alibi e non spreco energia. Auguro loro di rimettersi quanto prima": così il tecnico del Torino, Davide Nicola, sui due nuovi casi di Covid-19 tra i granata. "Non penso al calendario e agli avversari che troveremo, dobbiamo soltanto dare il massimo - ha aggiunto l'allenatore alla vigilia della sfida salvezza contro il Cagliari - e non faccio nessun tipo di calcolo per la salvezza. Vogliamo raggiungere l'obiettivo, questa è la cosa più importante e l'unica cui pensiamo". (ANSA).