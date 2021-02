Roma: Fonseca, 'mai sentito il mio posto a rischio'

"Non ho mai sentito il mio posto in pericolo". Lo dice l'allenatore della Roma Paulo Fonseca in un'intervista al giornale sportivo portoghese 'O Jogo' pubblicata alla vigilia della sfida d'Europa League di domani contro il Braga.

Nell'intervista col giornale del suo paese, Fonseca archivia anche il caso Dzeko: "ormai è tutto completamente risolto". Poi prosegue sugli obiettivi della Roma: "Siamo terzi e molti ci davano inizialmente al sesto-settimo posto. Stiamo giocando bene, siamo motivati e l'obiettivo è di tornare in Champions, pur essendo consapevoli che in Serie A ci sono tante squadre molto forti".

Infine una battuta sul Braga, che Fonseca ha allenato nella stagione 2015-'16: "Ha un grande allenatore e gioca un calcio che mi piace molto. E' una squadra offensiva a cui piace avere il possesso del pallone. Non ho dubbi e ho già avvertito tutti: sarà una sfida molto difficile.