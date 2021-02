Premier: tris Manchester City, vola a +10 su United e Leicester

Il Manchester City non si ferma e allunga nella classifica della Premier League, aggiudicandosi il recupero della 16/a giornata al Goodison Park di Liverpool contro l'Everton di Carlo Ancelotti. La squadra di Pep Guardiola trionfa 3-1 con i gol della stellina Foden al 33' del primo tempo, di Mahrez al 18' e di Bernardo Silva al 32' della ripresa. Richarlison aveva pareggiato momentaneamente per i padroni di casa, ma il suo gol non è servito per evitare la sconfitta.

In classifica i 'citizens' si portano a 56 punti (in 24 partite), ossia a +10 sui 'cugini' del Manchester United e le 'Volpi' del Leicester, fermi a 46. L'Everton è settimo con 37 lunghezze.