Champions: doppietta Haaland, Siviglia ko 3-2 col Dortmund

Una doppietta del ventenne norvegese Erlind Haaland, più che mai capocanniere del torneo, permette al Borussia Dortmund di ipotecare la qualificazione ai quarti di finale della Champions. A Siviglia, nello stadio Ramon Sanchez Pizjuan, finisce 3-2 per i tedeschi allenati da Edin Terzic che, dopo essere andati sotto al 7' (rete dell'ex milanista Suso), salgono in cattedra e vanno tre volte a segno: Dahoud batte il portiere andaluso Bounou al 19', poi ci pensa Haaland a fare la differenza, andando a segno al 27' e al 43' del primo tempo.

Nella ripresa per gli andalusi accorcia le distanze Luuk De Jong al 39'.

Con il 'Papu' Gomez in campo per un'ora, la formazione di Julen Lopetegui si è in parte giocato il passaggio del turno: al ritorno, martedì 9 marzo in Germania, servirà l'impresa per ribaltare il verdetto maturato in Spagna