Champions, Pochettino: 'Con Koeman il Barca si è evoluto'

"Ho visto come si è evoluto il modo di giocare del Barcellona dopo l'arrivo del nuovo allenatore.

Hanno intrapreso un nuovo percorso e sono entrati in un altro capitolo della loro storia. E' una squadra forte e con le idee chiare, hanno ottimi giocatori, da sempre abituati a vincere. Il Barcellona è un grande club, proprio come lo è il Paris Saint-Germain: anche noi vogliamo vincere sempre". Così Mauricio Pochettino, parlando al sito ufficiale del club parigino, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale della Champions.

L'allenatore argentino, nel corso dell'attuale stagione, ha rilevato il tedesco Thomas Tuchel - oggi al Chelsea - sulla panchina del club francese più titolato.