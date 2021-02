Il Lipsia valuta il riscatto di Kluivert dalla Roma

Il Lipsia starebbe valutando la possibilità di riscattare Justin Kluivert, che è arrivato in Germania nell'estate dell'anno scorso proveniente dalla Roma.

L'ala di punta olandese resterà in Bundesliga nel caso in cui il club dell'ex Germania Est dovesse versare la cifra per il riscatto del giocatore al club giallorosso, che è compresa fra i 10 e i 13 milioni. Lo riporta la Bild.