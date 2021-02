Il Bayern Monaco si è qualificato per la finale del Mondiale per club battendo 2-0 i campioni d'Africa, gli egiziani dell'Al Ahly, nella semifinale giocata oggi in Qatar. Reti di Lewandowski al 17' pt e al 41' st. Nella finale di giovedì il Bayern affronterà i messicani del Tigres, che ieri hanno battuto il Palmeiras.

La festa del Tigres per la qualificazione alla finale di FIFA Club World Cup