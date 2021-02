Real Madrid: anche Allegri per la panchina, ma in pole c'è Raul

Rispunta il nome di Massimiliano Allegri e questa volta viene accostato al Real Madrid che, salvo clamorose sorprese, a fine stagione divorzierà da Zinedine Zidane. Questa volta ci ha pensato Cadena Ser a tirare in ballo l'ex allenatore di Cagliari, Milan e Juve, che ha comunque un concorrente di primissimo livello: Raul Gonzalez Blanco. L'ex bomber dei 'blancos', attualmente alla guida del Real Madrid Castilla, è molto amato e apprezzato dalla tifoseria, dunque potrebbe essere in pole per la panchina della squadra più titolata del mondo. E questo malgrado Florentino Perez nutra grande stima per l'allenatore livornese.