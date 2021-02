Ligue1: PSG battuto, Lilla lo scavalca

Sconfitto dal Lorient (3-2), il Paris SG ha lasciato il primo posto in classifica al Lille, vincitore sul Digione (1-0), al termine della 22a giornata di Ligue 1, segnata dalla violenza di sabato a Marsiglia, dove diversi tifosi hanno fatto irruzione nel centro di allenamento dell'OM.

Il PSG credeva di poter galleggiare sull'onda dei due rigori trasformati da Neymar, ma nel finale Yoane Wissa e Terem Moffi hanno permesso l'impresa del Lorient, che aveva aperto le marcature con Abergel. Così è arrivata la prima sconfitta da quando sulla panchina parigina siede Mauricio Pochettino: l'argentino, che ha parlato di "incidente", dovrà senza dubbio rivedere i suoi piani, perché i "Fantastici Quattro" (Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria ) non ha mostrato molti superpoteri. Il Lilla non si è fatto pregare ed ha colto l'occasione per passare a guidare la Ligue 1. Pur senza brillare, ha sconfitto il Digione grazie al turco Yusuf Yazici, prendendo tre punti di vantaggio sul PSG, e due sul Lione, venerdì vincitore sul Bordeaux (2-1).