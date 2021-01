Udinese, Lasagna ceduto al Verona

L'attaccante Kevin Lasagna passa in prestito biennale, con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni, all'Hellas Verona. Lo ha annunciato l'Udinese in una nota.

Il centravanti lascia il club friulano dopo 3 stagioni e mezza in cui ha collezionato 34 gol in 126 presenze tra campionato e Coppa Italia.

"Kevin ha indossato la fascia di capitano del nostro club e raggiunto, grazie al suo rendimento in bianconero, la Nazionale Italiana di cui è diventato stabilmente parte nelle ultime stagioni - ricorda la società bianconera -. A Kevin, capitano di tante battaglie, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte dell'Udinese per la professionalità e la dedizione sempre dimostrate dentro e fuori dal campo per i nostri colori e le tante soddisfazioni e traguardi condivisi insieme".