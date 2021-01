'Benvenuto a casa tua', il Siviglia ufficializza Gomez

"Benvenuto a casa tua": così il Siviglia ha accolto il Papu Gomez, ufficializzando il suo acquisto da quell'Atalanta che il 33enne fantasista argentino lascia dopo 252 presenze e 59 gol segnati tra campionato, Coppa Italia, Europa League e Champions League.

Un benvenuto caloroso da parte del club andaluso che in un video postato su Twitter ricorda gli altri grandi argentini che ne hanno indossato la maglia, Maradona e Simeone su tutti: "E ora - commenta in sottofondo il Papu, che ha firmato un contratto fino al 2024 - tocca a me scrivere un altro capitolo di questa storia gloriosa e ricca di successi".