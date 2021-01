Lampard non è più l'allenatore del Chelsea

Frank Lampard non è più il manager del Chelsea: l'ex centrocampista inglese è stato esonerato malgrado il passaggio agli ottavi della Coppa d'Inghilterra, ieri contro il Luton Town. Fatale all'ex tecnico del Derby la brusca frenata in Premier League che ha fatto scivolare i 'Blues' in nona posizione. Al suo posto, secondo l'unanimità della stampa inglese, arriverà a Stamford Bridge il tedesco Thomas Tuchel, esonerato lo scorso dicembre dal Paris Saint Germain.

Tuchel nelle scorse settimane è stato licenziato dal PSG e sostituito con l'argentino Mauricio Pochettino. Il tedesco ha condotto i parigini alla finale dell'ultima Champions, poi persa contro il Bayern Monaco. L'imminente ingaggio di Tuchel esclude quello di Massimiliano Allegri: anche l'ex trainer della Juve era stato accostato al club di Londra.