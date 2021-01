Tomori rossonero, difensore arrivato a Milano

Fikayo Tomori è atterrato a Milano. Il difensore, arrivato dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro, potrebbe già essere convocato dal Milan per la sfida di domani contro l'Atalanta. Ora il difensore ultimerà le visite mediche già iniziate in Inghilterra e poi si recherà nella sede del club rossonero per firmare il contratto.

Il video Dugout del primo gol di Tomori al Chelsea. Nel settembre 2019, in occasione della sfida contro i Wolves, Fikayo Tomori ha segnato il suo primo gol con la maglia del Chelsea con un incredibile tiro da fuori area.