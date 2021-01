Serie B: Spal-Monza rinviata dal 30 al 31 gennaio

E' stata posticipata a domenica 31 gennaio, alle 16, la partita Spal-Monza, valevole per la 20/a giornata del campionato di serie B e che era in programma inizialmente per sabato 30, sempre alle ore 16. Lo ha deciso la Lega serie B visto l'impegno della formazione estense in Coppa Italia contro la Juventus il 27 gennaio.

Sempre per quanto concerne la stessa giornata di campionato, il match tra Pisa e Reggiana, inizialmente previsto per le ore 14 del 30 gennaio, verrà disputato alle 16.