Nel Benfica 17 casi di positività, attività a rischio

C'è apprensione in casa del Benfica. Il club portoghese ha annunciato che, all'interno della rosa, sono stati riscontrati 17 casi di positività, fra dirigenti, staff e giocatori, dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti sabato scorso. Le prossime partite della squadra di Jorge Jesus, al momento, sono da considerare in dubbio. A rischio, in particolare, la semifinale della Coppa di Lega portoghese, in programma domani contro il Braga. Il Benfica attualmente occupa il terzo nella classifica della Primeira Liga, a -4 dallo Sporting Lisbona capolista. Il club non ha rivelato le identità degli atleti contagiati. Alla luce di questi eventi, si attende il parere della Direzione Generale di Sanità che potrebbe fermare per 14 giorni l'attività agonistica del glorioso club di Lisbona.