Pioli: 'Ibrahimovic campione in tutto quello che fa'

Milan di nuovo capolista in solitudine. E Pioli si coccola Ibrahimovic: "È un campione in tutto quello che fa". Ma al tecnico la squadra è piaciuta nel complesso, a prescindere dallo svedese. "Siamo soddisfatti- ha detto- abbiamo disputato una bella partita in un campo difficile contro una squadra di grande qualità: un'altra partita molto importante". Per il Cagliari sesta sconfitta di fila se si considera anche la Coppa Italia. Ma Di Francesco è convinto che la sua squadra abbia quello che serve per risalire. Sempre in bilico, ma il club dovrebbe accordargli una chance a Genova. "Sará una partita molto importante- ha detto- dobbiamo guardare a quella gara con rabbia e determinazione: tutti dobbiamo mettere qualcosa in più, abbiamo costruito tanto, ma non siamo riusciti a finalizzare contro una squadra che merita il primo posto". Qualche recriminazione sul possibile rigore su Sottil: "Avrebbe potuto cambiare la partita".