Doveri arbitra Inter-Juve, Orsato per Lazio-Roma

Saranno rispettivamente Doveri e Orsato gli arbitri di Inter-Juventus e del derby Lazio-Roma, partite clou della 18ma giornata di andata del campionato di Serie A (domani sera in programma il derby romano e domenica sera il match di San Siro). Per Cagliari-Milan, in campo lunedì sera, è stato designato Abisso. Mentre Napoli-Fiorentina, all'ora di pranzo di domenica, sarà diretta da Chiffi.