Meité: 'Milan è primo e lì deve stare'

"Sono contento. In questi momenti devi essere pronto. Sì, ho già parlato un po' con Kessie.

Scudetto? Il Milan è primo e deve stare lì dov'è": sono le parole di Soualiho Meité, intercettato dai giornalisti all'arrivo a Milano, dove oggi svolgerà le visite mediche per il Milan. Il centrocampista del Torino arriva in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto."Se voglio prendermi il Milan anche per il futuro? Ora vediamo come vanno questi quattro mesi - ha risposto Meité - e dopo parliamo".