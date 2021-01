Pirlo: 'La continuità è importante, restiamo concentrati'

"Importante dare continuità, rimaniamo concentrati": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, commenta sui social la vittoria per 3-1 ottenuta contro il Sassuolo. Per i bianconeri quello contro gli emiliani è stato il terzo successo in altrettante gare nel 2021, il modo migliore per presentarsi al big-match di domenica a San Siro contro l'Inter. Prima, però, l'impegno contro il Genoa di mercoledì sera allo Stadium valido per gli ottavi di finale di coppa Italia.