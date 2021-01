Pioli, Ibra troverà minutaggio in Coppa Italia

Milan Torino apre il programma di Coppa Italia. Pioli non vuole porsi limiti. Il tecnico del Milani non fa calcoli, evita di pensare al campionato e ad un primo posto da difendere dopo aver conquistato tre punti d'oro sull'Inter. Contro il Torino,a San Siro, nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia, l'obiettivo è sempre lo stesso: provare a vincere. "E' una competizione importante. Sono cinque partite per arrivare in fondo - annuncia alla vigilia il tecnico rossonero a Milan Tv - e dobbiamo provarci. Per questa squadra così giovane e vogliosa, più giochiamo e meglio è. Non ci spaventa scendere in campo ogni tre giorni, anzi così cresciamo di più. Speriamo di continuare su tutti i fronti e cercheremo di fare bene anche stavolta". Qualche esperimento però Pioli lo metterà in atto, concedendo un po' di riposo a quei giocatori che hanno speso di più per la causa. "Non posso non tenere conto che sarà la quarta partita in nove giorni quindi andranno fatte le scelte giuste, cercando di mettere in campo i giocatori che stanno meglio, che hanno recuperato e sono più freschi. Ma saremo comunque una squadra competitiva". La partita sarà quella del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic per un ampio spezzone di gara. Lo svedese è entrato a cinque minuti dalla fine in campionato contro i granata e in Coppa Italia cercherà di ritrovare la condizione in vista del Cagliari, quando Leao sarà squalificato