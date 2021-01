Serie A: Fiorentina Cagliari, formazioni

Top secret formazione e schema del Cagliari in vista della sfida a Firenze contro i "viola". "Ho in mente il modulo col quale affrontare domani la Fiorentina, ma me lo tengo per me", ha detto l'allenatore dei rossoblù Eusebio Di Francesco ai giornalisti nella presentazione alla vigilia della partita. Nainggolan pronto, ma non al cento per cento. "In questo momento - ha osservato - cerchiamo di sfruttarlo per la sua qualità e le sue attuali condizioni fisiche". Ounas partirà dalla panchina, mentre Godin ha più chance: "Valuterò se fare giocare Diego dall'inizio e deciderò se schierare Pisacane dal 1'". C'è anche Franck Ribéry fra i 24 convocati da Cesare Prandelli per la partita di domani alle 18 al Franchi contro il Cagliari. L'attaccante francese, alle prese con un infortunio al ginocchio destro (comunque senza lesioni) rimediato mercoledì a Roma contro la Lazio, effettuerà il provino deciso domani mattina.