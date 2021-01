Quagliarella: 'No a corteggiamenti, resto alla Samp'

"Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l'emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così. #ForzaSamp". Con questo post pubblicato sul suo profilo Instagram Fabio Quagliarella annuncia che resterà alla Sampdoria, dice no all'ipotesi di un trasferimento alla Juventus che era circolata nei giorni scorsi. Un post che ha scatenato il popolo blucerchiato ricevendo 25mila like in poco più di un'ora.