Spagna: doppietta Messi, Barcellona vince a Bilbao

Seconda vittoria consecutiva del Barcellona in campionato. Messi e compagni espugnano il San Mames di Bilbao grazie a una doppietta della Pulce e a un gol del giovanissimo Pedri, che pareggia la rete iniziale dell'Athletic, al 3' pt con Inaki Williams. Poi sale in cattedra Messi con una doppietta e il Barcellona mette al sicuro al risultato, prima che la squadra di casa segni con Munain al 90' per il 2-3 finale.