Serie A: Crotone-Roma, Fonseca: 'Farò 2-3 cambi'

"E' stata una partita fisicamente pesante con la Sampdoria. Non abbiamo tempo per recuperare, ma non sto pensando all'Inter o alle prossime partite" lo ha detto Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Crotone. Poi aggiunge: "E' possibile che cambierò due-tre giocatori. Ho fiducia in tutti i calciatori per fare questo".

Sui nomi non si sbilancia, così come quando risponde a chi gli chiede se la Roma fosse tra le candidate nella corsa allo Scudetto. "Juve e Inter, che hanno fatto gli investimenti più importanti, sono le favorite. Poi ci sono 5 o 6 squadre che possono lottare per il campionato" ha spiegato il tecnico portoghese. Infine il punto sugli infortunati: "Spinazzola credo possa recuperare per l'Inter. Mirante e Santon non potranno esserci domani".