Serie B; 9 squalificati 1 turno, Scognamiglio per 3

Sono dieci i giocatori fermati dal Giudice sportivo della Serie B dopo la 17a giornata del girone di andata, che si è giocata il 3 gennaio. La misura più severa è per Gennaro Scognamiglio (Pescara) squalificato per tre giornate. Un solo turno di stop per Raoul Bellanova (Pescara), Giuseppe Bellusci (Moza), Leonardo Capezzi e Francesco Di Tacchio (Salernitana), Antonio Caracciolo (Pisa), Nicola Falasco (Pordenone), Luca Palmiero (Chievo), Andrea Paolucci (Entella) e Andrea Tiritiello (Cosenza).

Anche per il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori una giornata di squalifica.